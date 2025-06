Strokovni posvet: Standardizacija in pospešitev izdaje gradbenih dovoljenj Vlada RS Na današnjem prvem tovrstnem strokovnem posvetu so se zbrali predstavniki ministrstev, upravnih enot in občin ter gospodarstva, da bi skupaj obravnavali ključne izzive in možnosti za izboljšave na področju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj.

