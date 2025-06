Kako bi potrošniki pri 50-litrskem rezervoarju lahko prihranili še veliko več Avto.info Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) se odziva na objavo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) z dne 2. junija 2025, v kateri je navedeno, da naj bi povprečni potrošnik ob trenutni regulaciji cen pri 1.000 litrih kurilnega olja prihranil približno 104 evre oziroma nekaj več kot 5 evrov pri običajnem 50-litrskem rezervoarju. Takšne trditve so zavajajoče in nekorektne do trgovcev ...

Sorodno









































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Nataša Pirc Musar

Eva Boto

Srečko Katanec