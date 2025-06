Ministrstvo predlaga podražitev enkratnih IJPP vozovnic 24ur.com Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predlaga uskladitev cen enkratnih voznic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), s čimer se, kot so zapisali, skušajo izogniti podražiti vozovnic za redne potnike. Predlog spremenjene uredbe so posredovali v javno obravnavo, pripombe sprejemajo do 12. junija.

