Podpisan Dogovor med Republiko Slovenijo in Mestno občino Ljubljana za obdobje 2025–2027 Vlada RS Minister za javno upravo mag. Franc Props (v imenu Vlade Republike Slovenije) in podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik (v imenu Mestne občine Ljubljana) sta podpisala Dogovor o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2025–2027 s Seznamom programov in nalog (Dogovor).

