Zeliščarica Vita Matjac: »Travnik in gozd ponujata hrano na vsakem koraku.« Slovenske novice Vita Matjac je certificirana zeliščarica in nabiralka divje rastočih rastlin. Na prihajajočem Festivalu nabiralništva se lahko z njo sprehodimo po Trnovsko-Banjški planoti in tam v naravi opazujemo, spoznavamo in okušamo divje rastline.

