Vztrajna in nepopustljiva skupina Tabu: Bonbon za novo poglavje (Suzy) Slovenske novice Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo poglavje ene najbolj prepoznavnih domačih skupin. Z albumom Bonbon skupina Tabu nadaljuje svojo pot v četrti glasbeni inkarnaciji, ki jo tokrat vodi energična in čustveno odprta pevka Katarina Samobor. Da, prav ste pomislili – njen stric je igralec Igor Samobor. V bend je vnesla barvitost, svežino in mladostno energijo, ki se še kako pozna na odru, stari mački pa so nove okrepitve več kot veseli. Tako kot mi.

Sorodno



























Omenjeni Igor Samobor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Primož Trubar

Janez Janša