Farmacevtu Juretu iz MasterChefa so se odprla nova vrata (Suzy) Slovenske novice Osemindvajsetletni Mariborčan bo kmalu postal magister farmacije. Pred časom je ugotovil, da to ni panoga, v kateri bi občutil neskončno srečo in zadovoljstvo, zato se je odločil za prijavo v enajsto sezono priljubljene kuharske oddaje. Med snemanjem je sebi in drugim dokazal, kar je dolgo čutil – da je kuhanje pravzaprav njegova največja strast.

