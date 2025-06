DZ prihodnji teden o pokojninski reformi in obrambni resoluciji SiOL.net Vodje poslanskih skupin so se na kolegiju predsednice DZ dogovorili, da bodo pokojninsko reformo, predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi in obrambno resolucijo obravnavali na izredni seji DZ, ki bo v četrtek, 12. junija. Redna seja DZ pa bo 16. junija. Kolegij je potrdil tudi spremembe finančnega načrta DZ za leti 2026 in 2027.

