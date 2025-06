Ekonomsko-socialni svet (ESS) ne soglaša s predlogom obrambne resolucije, ki predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko. Ker jim ni jasno, od kod bodo vladajoči sploh vzeli sredstva, saj se praktično ne more poseči v nobeno proračunsko postavko, se postavlja vprašanje, ali bo to vlado napeljalo v iskanje “nove priložnosti” za višanje proračuna oziroma ji dalo izgovor, da zviša ...