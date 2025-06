Zavrnili resolucijo o opremljanju SV do 2040, ker ni jasno, kje bo vlada vzela denar RTV Slovenija Na ESS-ju socialni partnerji niso soglašali s predlogom resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Zmotilo jih je dejstvo, da ni jasno, kje bo vlada vzela denar.

