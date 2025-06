Socialni partnerji prižgali zeleno luč: višje nadomestilo za brezposelnost, zrahljan most do upokojitve ... 24ur.com Socialni partnerji so prižgali zeleno luč predlogu novele zakona o urejanju trga dela, ki prinaša višja nadomestila za brezposelnost in javna dela, rahlja most do upokojitve, prenaša posredovanje študentskega dela na Zavod RS za zaposlovanje in zaostruje področje agencijskega dela. Vlada naj bi predlog potrdila prihodnji teden.

Sorodno

















Omenjeni brezposelnost

Zavod za zaposlovanje Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Robert Golob

Luka Mesec

Denis Avdić