Nadomestilo za brezposelnost je bilo "nedostojno nizko", zdaj se zvišuje Svet 24 Socialni partnerji so prižgali zeleno luč predlogu novele zakona o urejanju trga dela, ki prinaša višja nadomestila za brezposelnost in javna dela, rahlja most do upokojitve, prenaša posredovanje študentskega dela na Zavod RS za zaposlovanje in zaostruje področje agencijskega dela. Vlada naj bi predlog potrdila prihodnji teden.

