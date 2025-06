Luka Mezgec priznal, da so bili v Jayco AlUli zaskrbljeni zaradi Nejca Komca Sportal "Zelo dobro je bežal Nejc, v zadnjih 20 kilometrih smo morali večkrat vprašati za časovno razliko," je v cilju tretje etape 31. dirke Po Sloveniji v Ormožu priznal slovenski kolesarski as Luka Mezgec, ki je danes šprinterskemu adutu moštva Jayco AlUla Dylanu Groenewegnu tlakoval pot do sedme zmage na slovenskih cestah, s katero je Nizozemec izenačil rekord Boštjana Mervarja. Vlak avstralske ekipe ...

Sorodno































Omenjeni Avstralija

Luka Mezgec Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Jakob Počivavšek

Luka Mesec

Anže Logar

Luka Mezgec