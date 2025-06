Slovenski junak dneva Nejc Komac: Če bi bila etapa pet kilometrov krajša … Sportal Kolesar, ki je danes v zaključku tretje etape 31. dirke Po Sloveniji poskrbel za precejšnjo napetost, ko je vse do zadnjih štirih kilometrov bežal glavnini in kravžljal živce šprinterskim adutom, je 21-letni nekdanji alpski smučar Nejc Komac. "Če bi bila etapa pet kilometrov krajša, bi lahko prišel do cilja," je presenetljivi slovenski junak dneva povedal za Val 202.

