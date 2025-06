V okviru referenduma, ki poteka danes in v ponedeljek v Italiji v zvezi z vprašanji dela in državljanstva, je po podatkih notranjega ministrstva do 19. ure šlo glasovat dobrih 16 odstotkov volilnih upravičencev, medtem ko jih je bilo do 12. ure 7,41 odstotka. V Furlaniji - Julijski krajini je odstotek nekoliko manjši – 15,73 odstotka (do 12. ure 7.30 odstotka). Največ upravičencev se je na volišča ...