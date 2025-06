V okviru italijanskega referenduma o vprašanjih dela in državljanstva je glasovanje možno še danes, 9. junija, do 15. ure. Na prvi dan glasovanja, v nedeljo, 8. junija, je do 23. ure v vsej Italiji na volišča odšlo 22,73 odstotka upravičencev, v Furlaniji - Julijski krajini pa 20,44 odstotka. V FJK je največ upravičencev (22,91 odstotka) šlo glasovat na Goriškem, sledijo Tržaška (20,91 odstotka), ...