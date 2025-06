Izbrali najlepšo, a tudi zelo odporno vrtnico Dnevnik Ob 22. slovenskem dnevu vrtnic so v Arboretumu Volčji Potok izbrali najlepšo vrtnico. Celodnevno dogajanje v parku so popestrili s strokovnim vodenjem po parku, delavnicami in vrtničnim sejmom s kulinariko. Letošnja zmagovalka je Frau Eva Schubert,

