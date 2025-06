Ko se evropske države dogovarjajo o gradnji ščita pred vojaškim napadom Vladimirja Putina, za kar bi sčasoma namenile pet odstotkov BDP, se naši sindikati in delodajalci prejšnji teden niso strinjali z vladnim predlogom resolucije, ki predvideva povišanje investicij v obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP letos in sčasoma na tri odstotke, vladna Levica pa je včeraj, da bi to manjš ...