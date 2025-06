Razkol v vladi? Slednja bi dvignila obrambna sredstva, vendar bomo zaradi Levice o tem odločali na referendumu Demokracija Piše: G. B., P. J., C. R. Potem ko je postalo jasno, da bodo morale članice zveze Nato povečati proračunska sredstva za obrambo, je v koaliciji prišlo do razkola. Minister za obrambo Borut Sajovic je pred dnevi govoril celo o petih odstotkih slovenskega BDP za obrambne namene. V zvezi s tem je vlada pripravila tudi resolucijo. Vendar se v petek na ekonomsko socialnem svetu sindikati in delodajal ...

Sorodno