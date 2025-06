Poklukar: Stopnja ogroženosti v Sloveniji nespremenjena Lokalec.si Notranji minister Boštjan Poklukar je izrazil obžalovanje ob strelskem napadu na srednji šoli v avstrijskem Gradcu. Kot je povedal, je avstrijskemu kolegu Gerhardu Karnerju izrazil sožalje in mu ponudil pomoč, če bi jo potrebovali. Stopnja ogroženosti se v Sloveniji ni spremenila in ostaja na srednji ravni, je pojasnil. Kot je dejal Poklukar, so na ministrstvu novico o streljanju na srednji šoli v ...

Sorodno













































































































































Omenjeni Avstrija

Boštjan Poklukar

Igor Papič Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Igor Papič

Janez Janša

Robert Golob

Zoran Janković