Piše: Moja Dolenjska Sobotni napad na ribniškega župana Sama Pogorelca, policistko in komaj polnoletnega srednješolca v Ribnici je razkril tudi vso “gnilobo” trenutne vladajoče politike. Po razkritju župana so jih napadli Romi, čeprav policija o etični pripadnosti napadalcev ne sme poročati. Nataša Pirc Musar se je oglasila šele včeraj, in to iz odprtja Mavričnega dne v Mariboru, Rome je iz Maribo ...