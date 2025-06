Prizivno sodišče ZDA odobrilo veljavnost carin, uradniki ZDA in Kitajske zgolj z dogovorom SiOL.net Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je odločilo, da so tako imenovane vzajemne carine predsednika ZDA Donalda Trumpa lahko veljavne, dokler trajajo sodni postopki. Pred tem jih je sodišče za mednarodno trgovino v New Yorku razveljavilo, poročajo ameriški mediji. Uradniki ZDA in Kitajske pa so medtem sporočili, da so se dogovorili o okviru za nadaljnji napredek na področju trgovine, ki ga morata ...

