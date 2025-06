V Avstriji tridnevno žalovanje v spomin na žrtve napada Primorski dnevnik Na stotine prebivalcev Gradca je v torek zvečer na osrednjem mestnem trgu prižigalo sveče v spomin na deset smrtnih žrtev strelskega napada na tamkajšnji srednji šoli. V župniji nedaleč od prizorišča tragedije je potekala žalna maša. Medtem so preiskovalci na domu osumljenca našli poslovilno pismo in nefunkcionalno doma narejeno bombo. Številni so se zbrali tudi pred šolo v ulici Dreierschützengass ...

