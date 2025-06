V prihodnjih dneh bo Primorsko zajel prvi letošnji vročinski val. Na Goriškem se bo ogrelo vse tja bo 34 stopinj Celzija, je za Primorske novice povedala dežurna meteorologinja na Agenciji RS za okolje Eva Bezek. »V prihodnjih dneh nas čaka vroče in večinoma sončno vreme, za Primorsko to zagotovo drži. Vročina se bo stopnjevala, predvsem na Vipavskem in Goriškem,« je povedala Eva Bezek. Ker bo pih ...