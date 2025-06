Trst in Gorico je zajel prvi letošnji vročinski val. Povprečne 24-urne temperature so bodisi v Trstu kot na širšem goriškem območju poskočile nad 25 stopinj Celzija. O vročinskem valu na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinj Celzija. Prvega dne je bil torej pogoj ...