Pogačar osvojil kraljevsko etapo kriterija po Dofineji Primorski dnevnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec predzadnje, sedme etape kolesarskega kriterija po Dofineji. V kraljevski etapi od Grand-Algueblancha do Valmeiniera 1800 (131,6 km) je napadel slabih 12 km pred vrhom zaključnega vzpona in še povečal prednost v skupnem seštevku pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Pogačar je za 98. zmago v karieri in deseto letos ciljno črto prečkal 14 sekund pred Vi ...

