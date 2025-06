Španski reporter zblaznel in zapel ob zmagi Tadeja Pogačarja. Posnetek, ki vre na spletu (video) Ekipa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec predzadnje, sedme etape kolesarskega kriterija po Dofineji. V kraljevski etapi od Grand-Algueblancha do Valmeiniera 1800 (131,6 km) je napadel slabih 12 km pred vrhom zaključnega vzpona in še povečal prednost v skupnem seštevku pred Dancem Jonasom Vingegaardom.



Več na Ekipa.si

Sorodno