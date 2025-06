"Ameriški predsednik Donald Trump in vodstvo Nata pritiskata na evropske države, da bi dali kar 5 odstotkov BDP-ja za orožje, za obrambne izdatke. Nam se zdi to povsem nezaslišano, prepričani smo, da tega ne potrebujemo in še več, da taka militarizacija vodi v to, da bomo v svetu še dolgo gledali vojne, kakršne se zdaj v evropski okolici dogajajo.