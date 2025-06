To so štiri letošnje tragedije, v katerih so bili povzročitelji močno pijani Dnevnik Visoka prisotnost alkohola, v enem primeru pa tudi prepovedane droge, je bila letos ključni razlog za štiri tragedije na slovenskih cestah. Dva močno pijana povzročitelja sta v trčenju sama umrla, preostala dva pa imata na vesti pešca in sopotnika.

Sorodno







Omenjeni Kranj

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Kristjan Čeh

Asta Vrečko

Janez Janša

Matej Tonin