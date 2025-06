Začetek akcije proti vožnji pod vplivom alkohola in drog SiOL.net Agencija za varnost prometa začenja prvo letošnjo desetdnevno akcijo Varno brez alkohola in drog, ki je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. AVP poziva voznike, motoriste in kolesarje, naj si poletja ne pokvarijo z nespametnimi odločitvami.

