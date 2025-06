Policija bo poostreno preverjala prisotnost alkohola in mamil pri voznikih RTV Slovenija AVP in policija začenjata desetdnevno akcijo Varno brez alkohola in drog. Do 26. junija bo policija poostreno preverjala vsebnost alkohola v izdihanem zraku in ugotavljala prisotnost drog pri voznikih.

