Golob o kaosu na cestah: Vlaganja niso bila pravočasna, začeli smo jih šele v tej vladi SiOL.net Redno junijsko plenarno zasedanje se je začelo s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. Premierja so poslanci spraševali glede prometnih zastojev na slovenskih cestah, poglabljanju gospodarske in socialne krize ter o "neobvladovanju varnostne situacije v Sloveniji." Sicer pa bodo poslanci na seji med drugim obravnavali več zakonskih predlogov glede stanovanjske politi...

