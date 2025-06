Bodo umetne oploditve odslej možne tudi za samske in istospolno usmerjene ženske? Maribor24.si Na dnevnem redu DZ je novela zakona o zdravljenju neplodnosti, s katero bi dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo omogočili tudi samskim in ženskam v istospolnih zvezah.

Sorodno























Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Asta Vrečko

Josip Iličić

Janez Janša