Danes bo po skrajšanem postopku sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki po mnenju borca za pravice otrok in družin Aleša Primca predstavlja “sramoten zakon”, ki “iz otroka dela trgovsko robo, iz zdravnikov trgovce, iz očetov pa plemenske bike”. Aleš Primc opozarja, da zakon moške izključuje iz družine, hkrati ...