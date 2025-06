MZEZ: Trije Slovenci ob eskalaciji razmer na Bližnjem vzhodu zapustili Iran, eden Jordanijo SiOL.net V zadnjih dneh so se na slovenska veleposlaništva obrnili trije državljani v Iranu, ki so že zapustili državo, je danes v luči eskalacije razmer na Bližnjem vzhodu je sporočilo zunanje ministrstvo. Dodali so, da so pomagali pri odhodu enega Slovenca iz Jordanije, preučujejo tudi možnosti za odhod okrog 20 slovenskih državljanov iz Izraela.

