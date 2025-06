Fajon na video konferenci EU ministrov za zunanje zadeve o zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve EU Tanja Fajon se je udeležila izredne neformalne videokonference ministrov za zunanje zadeve EU na temo razmer na Bližnjem vzhodu, zlasti po stopnjevanju spopadov med Izraelom in Iranom. "Skupaj moramo pozvati k takojšnji prekinitvi vojaških spopadov in k zaščiti civilistov. Spoštovanje Ustanovne listine Združenih narodov je absolutna obveznost držav."

Sorodno