Evakuacije iz Izraela in Irana: odhajajo tudi Slovenci 24ur.com Številne države v luči zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu načrtujejo ali že izvajajo evakuacije svojih državljanov iz Izraela in Irana, med njimi Nemčija, Poljska in več drugih članic EU, pa tudi Kitajska, Rusija, Tajska in Indija. Evakuacije večinoma potekajo prek Jordanije ali Egipta, saj zračni prostor nad Iranom in Izraelom ostaja zaprt.

