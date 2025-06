Luka in Jona Kobler na pot po nov Guinessov rekord Primorske novice Danes ob 9. uri se v Marini Izola začenja Misija brez sape - zgodba o pogumu, vztrajnosti in povezovanju. 16-letna Jona in njen oče Luka Kobler se podajata na nevsakdanji jadralski izziv. Postaviti želita Guinnessov svetovni rekord v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa dinghy brez pomoči in brez dotika kopnega.

