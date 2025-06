Oče in hči v lov na Guinessov rekord in ozaveščanje o redki bolezni 24ur.com Iz izolske marine sta se v lov za Guinnessovim rekordom podala oče in hči, 16-letna Jona in Luka Kobler. S štirimetrsko jadrnico tipa dingi nameravata prejadrati kar 400 milj brez postanka na kopnem in brez pomoči spremljevalnega plovila. Podvig, ki sta ga poimenovala Jonuka 400, ni le športne narave, njegov namen je tudi ozaveščanje o redki in nevarni bolezni – pljučni arterijski hipertenziji....

Sorodno







Omenjeni Guinnessova knjiga rekordov

hipertenzija Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Robert Golob

Asta Vrečko

Josip Iličić

Kristjan Čeh