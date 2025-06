V Izoli sta danes dopoldne Jona in Luka Kobler začela jadralski podvig Jonuka400 - Misija brez sape, v okviru katerega bosta poskušala postaviti Guinnessov rekord v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa dinghy. Jadralski tandem, ki ga sestavljata 16-letna Jona in njen oče Luka, podvig namenjata ozaveščanju o pljučni hipertenziji. Gre za redko bolezni pljuč in srca z nespecifičnimi ...