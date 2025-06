Rast cene nafte zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu Dnevnik Pretekli teden so se ponovno zaostrile geopolitične razmere, ki so povzročile upad cen delnic in rast cen nafte, zlata in švicarskega franka. Nadaljujejo se pogajanja med ZDA in Kitajsko glede carin. Objavljen je bil podatek o ameriški inflaciji, ki