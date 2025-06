Kallas poziva k diplomaciji in svari pred vključitvijo ZDA v izraelsko-iranske spopade RTV Slovenija Zunanji ministri držav članic EU-ja so na neuradnem srečanju, ki je potekalo po videopovezavi, Izrael in Iran pozvali k spoštovanju mednarodnega prava in zadržanosti, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Kaja Kallas.

