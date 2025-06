Rakete pripravljene: danes prva (in zelo pomembna) tekma, tu so vse podrobnosti Ekipa Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo danes ob 17.30 v Bologni proti Litvi igrala prvo tekmo evropskega prvenstva. Tega poleg Bologne gostijo še Hamburg, Brno in Pirej, kjer bodo tudi zaključni boji. Slovenski tabor si na prvenstvu stare celine želi do zgodovinskega dosežka, torej preboja v izločilne boje.



