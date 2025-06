Slovenke prvenstvo odprle s porazom proti na papirju najlažjim tekmicam Sportal Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je danes v Bologni odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva in proti Litvi izgubila z 71:77. EuroBasket 2025 poleg Bologne gostijo še Hamburg, Brno in Pirej, kjer bodo tudi zaključni boji. Slovenski tabor si na prvenstvu stare celine želi do zgodovinskega dosežka, torej preboja v izločilne boje. Začetek ni bil obetaven.

