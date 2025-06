Nemir med novinarji N1 Slovenske novice Z mesta predsednika svetovalnega odbora skupine United Group se je moral posloviti Dragan Šolak. United ima v Sloveniji več naložb, med drugim v medijski hiši N1 in Adria Media ter v telekomunikacijski družbi Telemach in T-2. Prihodnost glede lastništva je negotova, novinarji so šli v zrak. Šolak k slovenskemu premierju pripeljal bivšega šefa CIE!

Sorodno