Pričakujemo brutalen teden. Temperature tudi do 37 stopinj Nova24TV Vremenoslovci agencije za okolje opozarjajo, da prihaja nad naše kraje izrazit in dolg vročinski val. Šlo naj bi do 37. stopinj. Poiščite si senco. V naslednjem tednu, ko praznuje naša domovina je pričakovati peklensko vročino. V naslednjem tednu tako od ponedeljka pa vsaj do petka pričakujemo dokaj izrazit vročinski val povsod po Sloveniji. Vročina se bo iz dneva v dan nekoliko stopnjevala, tudi ...

Sorodno





























Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Branko Grims

Anže Logar