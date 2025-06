Prihaja izrazit vročinski val in temperature kar do 37 stopinj Dnevnik ARSO napoveduje, da bodo temperature po Sloveniji ob koncu tedna sicer poletne, a hkrati dokaj prijetne, v začetku prihodnjega tedna pa se bo vročina stopnjevala. Tako lahko od ponedeljka pa vsaj do petka pričakujemo dokaj izrazit vročinski val.

