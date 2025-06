Groza za zaprtimi vrati: Očim več let zlorabljal pastorko, zdaj obsojen na 11 let zapora Maribor24.si Na koprskem okrožnem sodišču se je za zaprtimi vrati končalo sojenje moškemu, ki naj bi več let spolno zlorabljal svojo pastorko.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Branko Grims

Jože Pučnik