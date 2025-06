Spolno zlorabil 12-letno pastorko: Kako prepoznati zlorabo in kje jo prijaviti BibaLeze.si Na koprskem okrožnem sodišču se je končalo sojenje moškemu, ki naj bi več let spolno zlorabljal svojo pastorko. Moškega so obsodili na 11 let zapora. Ta primer izpostavlja pomembnost tega, da o spolnih zlorabah otrok odkrito govorimo, jih znamo prepoznati, preprečiti in žrtvam zagotoviti ustrezno pomoč ter zaščito.

Sorodno





















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Asta Vrečko

Branko Grims