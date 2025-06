Spolno zlorabil 12-letno pastorko: očim obsojen na 11 let zapora 24ur.com Na koprskem okrožnem sodišču se je za zaprtimi vrati končalo sojenje moškemu, ki naj bi več let spolno zlorabljal svojo pastorko. Petčlanski kazenski senat je moškega v torek obsodil na 11 let zapora.

